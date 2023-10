La giunta valuterà se fare la rotatoria

La logistica non aiuta, vista la presenza di una curva, ma in ogni modo la giunta valuterà la richiesta degli abitanti di Pontaranci di realizzare una mini-rotatoria tra la provinciale Vallecchia e via San Bartolomeo, ritenuta necessaria per frenare l’alta velocità. "La nostra attenzione su Pontaranci è alta – dice l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – vedi l’asfaltatura della provinciale di pochi giorni fa. Pensavamo di aver risolto tutto con l’autovelox, ma se il problema è l’inciviltà si va poco lontano, tranne chiedere uno studio di fattibilità". Intenzione ribadita dall’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci: "L’alta velocità riguarda tutte le frazioni, come emerso negli incontri con gli abitanti. Faremo delle verifiche con gli uffici e ne parlerò col comandante Fiori: siamo aperti a tutte le proposte, purché fattibili".

d.m.