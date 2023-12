La ginnastica Motto nelle scuole. Martedì esibizione degli alunni

La Motto porta la ginnastica a scuola con il progetto “Musica in movimento” per creare una rete tra due realtà educative, quella scolastica e quella sportiva. È l’obiettivo principale di “Musica in movimento”, il progetto sviluppato dall’Istituto Comprensivo Centro Migliarina Motto in collaborazione con la società Raffaello Motto e con il contributo di Icare e Comune di Viareggio. Gli alunni di terza elementare dei plessi Pascoli e Politi, grazie agli allenamenti organizzati con la tecnica federale della Motto Silvia Nicolini, i bambini hanno potuto apprendere e mettere in pratica le nozioni della base della ginnastica: martedì 19 si esibiranno al PalaBarsacchi di Viareggio in uno spettacolo che li vedrà protagonisti assieme ai giovani atleti della Motto. “Per tutti loro è stata un’esperienza significativa. Siamo convinti che, come la scuola, lo sport rappresenti un pilastro educativo per la crescita dei ragazzi“, afferma afferma la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri.