La forza del bello e del coraggio. Il motore dell’economia italiana

L’Italia, come noto, ha il record in Europa per il maggior numero di imprese artigiane e PMI. Si tratta di un universo produttivo trasversale che comprende settori molto diversi fra loro (manufatturiero, terziario e servizi, innovazione tecnologica e di prodotto). Le PMI, per la loro dimensione , flessibilità, possibilità di innovazione e riconversione esprimono capacità potenziali per rinnovare le aziende e renderle all’altezza delle mutevoli, anche improvvise. esigenze del mercato globale sia interno che internazionale. Questo è il prodotto intelligente e competitivo della cultura del lavoro italiano apprezzato a livello europeo e mondiale. La valorizzazione qualitativa, il ‘bello ed il ben fatto’ è il vero e proprio ‘motore’ della capacità competitiva delle nostre imprese che hanno però bisogno di una maggiore semplificazione della burocrazia, e di un accesso qualificato al credito bancario anche con rinnovati strumenti finanziari. L’occasione importante e decisiva del PNRR deve poter sostenere gli investimenti produttivi necessari soprattutto in tecnologia e innovazione per uno sviluppo compatibile. Deve essere sostenuto anche un più efficiente rapporto fra scuola, formazione e avviamento al lavoro (valorizzando istituti tecnici e stages in azienda) per favorire lo sbocco e la crescita professionale della quale ha estremo bisogno l’impresa.