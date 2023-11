La festa del vino e delle mondine. Si riscalda la Vecchia Viareggio

La Vecchia Viareggio si prepara per la “Festa del vino e delle mondine“, che riscalderà il cuore della città per i prossimi due fine settimana di novembre. L’appuntamento è per sabato, con l’inaugurazione, e domenica. Poi ancora il 18 e il 19 novembre, dalle 10 e fino alle 20, sempre in piazza Santa Maria. Proprio dove si specchia la Torre Matilde, e dove i “quattrocento“ hanno cominciato a scrivere la storia di Viareggio. Un evento organizzato dal comitato rionale, che per l’occasione ha fatto realizzare delle bottiglie di vino celebrative con un’etichetta da collezione. Vino perfetto da abbinare alle mondine che i volontari faranno saltare sui bracieri. Ad accompagnare queste giornate di festa un mercatino di prodotti enogastronomici e di artigianato, ma anche momenti di musica e di intrattenimento per la famiglie e i bambini. "Invitiamo tutta la città a partecipare – è l’appello del Comitato della Vecchia Viareggio – per far tornare a vivere una tradizione e questo luogo speciale".