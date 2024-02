La farmacia raddoppia. Chiusura fino a martedì

Sei anni fa il trasferimento da Porta a Lucca alla nuova sede sull’Aurelia, in zona Conad. Ora, per la farmacia comunale, è arrivato il giorno del grande passo: il raddoppio degli spazi con annessione dei locali lato nord. Un passaggio fondamentale per la struttura anche se comporterà, inizialmente, la necessità di una chiusura straordinaria vista la necessità di effettuare i lavori più invasivi approfittando del weekend dedicato alla fiera di San Biagio. La farmacia, pertanto, sarà chiusa fino a martedì, e come disposto dall’apposita ordinanza del sindaco Alberto Giovannetti oggi il servizio di turno diurno festivo sarà svolto dalla farmacia “Nannini”, in piazza XXIV Maggio 2 a Tonfano (con orario continuato), mentre domani il servizio di turno diurno verrà effettuato dalla farmacia “Cooperativa”, in piazza Carducci a Pietrasanta (a battenti chiusi dalle 12,30 alle 15,30).

Le operazioni per il raddoppio della farmacia, che passerà da 150 a 300 metri quadri, hanno preso il via ieri con l’abbattimento del muro che divideva la struttura daai nuovi e attigui locali. "Martedì riapriremo regolarmente – dice Gianluca Duranti, presidente dall’Azienda speciale farmaceutica – ma nei locali vecchi e con spazi ridotti. I lavori dovrebbero concludersi a metà marzo: faremo sicuramente una cerimonia di inaugurazione".

Daniele Masseglia