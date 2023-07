La farmacia chiude per lavori È bufera politica

E’ sconto politico sui lavori di adeguamento igienico funzionale che dal 17 luglio interesseranno la farmacia di Vaiana che resterà chiusa fino al 17 settembre. Mentre l’amministrazione premette che "secondo una ricerca è il periodo migliore per l’apertura del cantiere"; il consigliere di opposizione Emanuele Tommasi evidezia i disagi. "Si tratta di interventi non più prorogabili – dichiarano congiuntamente l’amministrazione comunale e la Multiservizi – è stato deciso di chiudere in questo periodo per due motivi: si registrano le minori affluenze in termini di utenti (si pensi solo alla scuola che è chiusa) ed è inoltre un momento in cui le esigenze dei cittadini possono essere soddisfatte dalla farmacia su viale Morin che quest’estate svolgerà orario continuato dalle 8.30 alle 20.30 tutti i giorni". Da parte dell’amministrazione e della Multiservizi si è tentato di trovare una forma alternativa di distribuzione dei farmaci (era stato ipotizzato di predisporre moduli contenuti in container per i quali è stato fatto anche un sopralluogo) ma ogni tentativo non superava il controllo degli organi preposti (si pensi solo agli scarichi, agli impianti a norma, al mantenimento di una temperatura controllata, vani di spogliatoio dei dipendenti, ecc.). "Gli utenti verranno messi in seria difficoltà – protesta invece Tommasi – poiché saranno costretti ad andare alla sede di Roma imperiale o a Vittoria Apuana non trovando parcheggio vista la stagione estiva. Così dovranno spostarsi a Querceta o Ripa con calo degli incassi delle farmacie comunali di Forte due Marmi. Mettetevi nei panni di persone con difficoltà motorie che sono costrette a parcheggiare a decine e decine di metri dalla farmacia. Chiediamo un ripensamento sulla data di inizio lavori magai spostandola tra settembre e ottobre".