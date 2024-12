La diva Netrebko e Puccini: "Il suo premio mi onora"

Dalla prima alla Scala di Milano, dov’è stata protagonista de “La forza del destino“ di Verdi, al Gran Teatro di Torre del Lago, per ritirare il 56° Premio Puccini. Alla diva della lirica, voce abbagliante del teatro, Anna Netrebko la Città di Viareggio e il Festival Pucciniano hanno assegnato il riconoscimento "Per aver saputo trasmettere la passione, il dramma e la bellezza che caratterizzano l’opera pucciniana, regalando al pubblico – viene spiegato nelle motivazioni – interpretazioni di straordinaria intensità emotiva. La sua carriera eccezionale, costellata di successi nei teatri più importanti, rappresenta un esempio luminoso di dedizione e amore per l’arte". Con il Premio Puccini, dunque, la volontà di celebrare "non solo il suo eccezionale talento, ma anche la sua capacità di rendere universale e sempre attuale l’eredità musicale del nostro grande compositore". E Netrebko si è detta "felice di essere tornata in questa città", e "grata e onorata di ricevere questo omaggio che porta il nome di Puccini".

A consegnarlo, nell’Auditorium gremito del Gran Teatro, l’assessora alla cultura Sandra Mei, e il presidente del Pucciniano Fabrizio Miracolo. "La presenza di Netrebko, qua, oggi – ha detto Mei –, chiude e apre un’edizione numero Settanta del nostro Festival, e un 2024 trascorso nel nome di Puccini, nel migliore dei modi. Un anno importante che proietta il nostro teatro verso nuovi traguardi". All’artista i ringraziamenti del presidente Miracolo: "Questo momento segna l’inizio di una nuova era per il Festival Puccini 2025, che punta a consolidarsi e a diventare punto di riferimento globale per l’opera e la cultura ispirandosi al genio di Giacomo Puccini".

E domani, proprio nel giorno del compleanno del Maestro, si concluderà il mese Pucciniano, con una lungo giornata di eventi. Dalle 10 alle 19, sul maxi schermo di piazza Mazzini, sarà trasmesso un emozionante viaggio in un giorno qualunque della vita di Puccini. Alle 10, sul Belvedere di Torre del Lago, sarà inaugurato il navicello restaurato; mentre alle 11, al cinema Centrale, sarà proiettato il docufilm di Alessandro Tofanelli dedicato a Ferruccio Pagni, il pittore del lago“. Infine, alle 17.30 nell’Autoditorium di Torre del Lago, tornerà il regista Pier Luigi Pizzi – direttore artistico del Festival del Centenario – per ritirare il 56° premio Premio Puccini, e seguirà un Gala lirico con i solisti e l’orchestra del Festival Puccini.