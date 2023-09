La dedica di Guglielmo Marconi Esposta nella Lega Navale

Un documento molto raro è esposto presso la sede della Lega Navale Italiana in piazza Palombari dell’Artiglio, accanto al Club Nautico Versilia. Un pezzo di storia italiana che si ricollega in qualche modo a quella locale. Si tratta di una dedica autografa, con sua immagine, di Guglielmo Marconi, il geniale inventore della radio, rivolta alla storica associazione velica, che a Viareggio è presente dal 1901. Vi si legge: "Augurando alla Sezione di Viareggio che ogni buon cittadino arruolandosi alla Lega Navale contribuisca alla grandezza d’Italia sul mare. Guglielmo Marconi. Settembre 1927". E’ un documento che conferma la frequentazione di Guglielmo Marconi in città all’inizio del secolo scorso e la vicinanza del premio Nobel alla nostra città e alla marineria italiana. Famosa è stata l’attività scientifica svolta sul panfilo Elettra.