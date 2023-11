La cura del territorio. Pulizia di fossi e canali con decine di volontari

Nonostante le forti piogge sono state ben dieci le associazioni di volontariato che hanno partecipato a ‘Il sabato dell’ambiente’ promosso dal Consorzio Toscana Nord. Pinete, laghi, canali e fiumi, i volontari sono intervenuti dovunque e con ogni mezzo per raccogliere ciò che gli incivili continuano a gettare con noncuranza e assoluto disprezzo dell’ambiente in cui viviamo. E come ogni volta, è stato trovato ogni genere di rifiuto.

Partiamo dal comune di Viareggio dove i volontari del Circolo Kayak Airone, a bordo delle loro canoe, hanno recuperato giocattoli, ferro, plastica e anche un letto lungo il canale Burlamacca, contestualmente i volontari di ‘Fare Verde Versilia’ hanno ripulito, da diverse discariche, i corsi d’acqua all’interno della Pineta di Ponente. A Torre del Lago invece ‘Uoei’, lungo il canale Bufalina, ha recuperato ombrelloni e sdraie abbandonate.

A Camaiore i volontari di ‘Insieme si può per Camaiore’ hanno ripulito il Rio Gasperini, importante affluente del fiume Camaiore e in parte tombato sotto la città, che dalla Badia va verso via della Verdina per poi andare in direzione di via di Gallena e Via di Misciano. “Abbiamo trovato - racconta sconsolato Fausto Giovannini - una vera e propria discarica sulla sponda del canale. Una discarica tutt’altro che recente dato che fra i rifiuti raccolti abbiamo trovato addirittura lattine e bottiglie con i prezzi in lire. Oltre a queste anche pneumatici, pezzi di lamiera e scarpe. Purtroppo non siamo nemmeno riusciti a portar via tutto, ma ritorneremo perché lasciare un canale tombato in quello stato è pericolosissimo e ciò che è accadduto recentemente a Genova ce lo ricorda”. Lavoro anche per la Misericordia di Capezzano, mentre a Strettoia il ‘Gruppo Muttleys Versilia’ tra il Rio Casserasa ed il Fosso dei Murli hanno recuperato tubi in pvc, gabbie per animali, indumenti, vetro, plastica, cuscini ed anche un test di gravidanza.

Grande lavoro anche nel comune di Massarosa. L’’Associazione Culturale di Mommio Castello’ lungo il canale Nannini ed il fosso Pastinovello; ‘Versilia Verdelago’ lungo il Rio degli Sterpeti e le sponde del Riaccio; ‘AVIS Stiava’ lungo i fossi Paduletto, Archellino e Magnano; e ‘Ancora in viaggio’ e ‘Gruppo Frates Quiesa’ assieme lungo Rio Fontanelle.

Sergio Iacopetti