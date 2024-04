La corsa dei viareggini in Europa. Non solo il generale Vannacci. In lista anche il 5Stelle Ferrara

VIAREGGIO

A detta dei sondaggisti il suo nome in lista può valere 3-4 punti percentuali. Per questo il leader del Carroccio, Matteo Salvini, da mesi sta facendo pressing affinché il generale Roberto Vannacci, diventato famoso l’estate scorsa con il libro Il mondo al contrario, lasci divisa e stellette per fare il frontman leghista della campagna elettorale alle europee. E lui, l’ex comandante delle forze speciali, viareggino d’adozione, ci sta pensando.

Ma ormai il tempo sta per scadere. I partiti, dopo aver presentato i simboli, stanno ultimando le liste. Una competizione che mette i partiti e i candidati l’uno contro l’altro direttamente, con il sistema proporzionale e le preferenze. Tutti contro tutti. Sullascheda elettorale bisogna scrivere nome e cognome del candidato che si vuole far eleggere, massimo tre preferenze alternate per sesso. E proprio questa competizione fa surriscaldare i motori all’interno dei partiti. Per la Lega sicuramente c’è la conferma di Susanna Ceccardi, ex sindaco di Cascina e da cinque anni europarlamentare. E proprio con lei il generale Vannacci potrebbe ingaggiare una lotta interna per conquistare il seggio che dovrebbe spettare al Carroccio. Sebbene proprio la presenza o meno del generale potrebbe fare la differenza e far scattare il secondo seggio per la Lega a Strasburgo (dove ha sede l’eruoparlamento).

Ma Vannacci non sarà l’unico viareggino in corsa. Il Movimento 5 Stelle, infatti, punta tutte le sue carte sull’ex senatore Gianluca Ferrara, che nelle consultazioni interne ai pentastellati, è risultato il più votato in Toscana e complessivamente il secondo nelle regioni Lazio, Umbria, Marche e Toscana. In virtù di questo risultato sarà tra i primi nella lista del M5S alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno nella circoscrizione Centro. "In virtù del valore fondamentale della Pace che ho sempre portato avanti in Parlamento, dei miei studi, del mio ruolo di capogruppo in Commissione Esteri, dell’Osce e del Consiglio d’Europa – commenta Ferrara –, sarò lieto di dare un contributo alle prossime elezioni".

A completare il quadro per la lista “Stati Uniti d’Europa“ (Italia Viva, +Europa, Socialisti e Libdem) potrebbe essere della partita una consigliera comunale della maggioranza che potrebbe corre in accoppiata con l’europarlamentare uscente Nicola Danti che inizierà la campagna ellettorale, dopo domani, proprio da uno dei luoghi simbolo della Versilia: Sant’Anna di Stazzema.

Tommaso Strambi