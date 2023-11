La Corsa dei Due Mari partirà di nuovo da Lido

Per la decima volta (e anche nel 2025 sarà così in virtù dell’accordo triennale) la Tirreno-Adriatico 2024 partirà dalla Versilia e segnatamente da Lido di Camaiore, lunedì 4 marzo, con una cronometro di 10 chilometri con il giro di boa di metà percorso nella zona di Fiumetto.

La Corsa dei Due Mari, che ogni anno porta al via le stelle del ciclismo mondiale, è giunta alla cinquantanovesima edizione, e anche la prossima si concluderà a San Benedetto del Tronto nelle Marche il 10 marzo. Il percorso non è stato ancora reso noto ufficialmente anche se si conoscono alcune località interessate alla manifestazione.

Dopo la crono di apertura è prevista una tappa interamente in Toscana e si parla di un arrivo in provincia di Pisa. Il 6 marzo la terza tappa dovrebbe prendere il via da Volterra per concludersi a Gualdo Tadino in Umbria come già avvenne nell’edizione del 2021, quando sullo strappo finale si impose in volata Mathieu Van Der Poel su Van Aert e Ballerini. Quarta tappa con partenza da Arrone, sempre in Umbria e conclusione in Abruzzo sul traguardo di Giulianova.

Ci sarà poi il giorno successivo una frazione interamente abruzzese con partenza da Torricella Sicura ed arrivo a Valle Castellana in provincia di Teramo. Non ci sono invece informazioni sulla settima e ultima tappa che si concluderà come detto a San Benedetto del Tronto.

Antonio Mannori