La Compagnia della Vela riparte. Nuovo ristorante e tende in spiaggia

La Compagnia della Vela è pronta a ripartire e a diventare un club eslcusivo. Il ponteggio allestito da tempo prelude infatti ad un completo restyling esterno ed interno dell’edificio che – si sussurra – sarà rilanciato con un ristorante nuovo di zecca per i soci e il potenziamento delle attività di educazione alla vela oltre che ad un utilizzo migliore degli spazi spiaggia antistanti con tende e servizi. Secondo indiscrezioni infatti il presidente della Compagnia della Vela, Lorenzo Barberi, avrebbe stretto un accordo con l’imprenditore Pasquale Lanza che ha già scommesso in paese, prima valorizzando il bagno Assunta a Roma Imperiale (poi ceduto alla famiglia Maestrelli) e poi avviando la prima pizzeria campana doc, Regina Margherita, sulla via Provinciale. Adesso Lanza avrebbe messo in campo un consistente investimento per il recupero e la modernizzazione dell’edificio sul viale a mare, pronto a ospitare un club esclusivo con ristorante di pesce al piano superiore: completamente rifatti pavimenti e riposizionate le bellissime finestre panoramiche con infissi più adeguati. Saranno disponibili infatti tavoli anche sulla terrazza affacciata sul pontile e anch’essa oggetto di ristrutturazione. A gestire la cucina sarebbe già stato ingaggiato uno chef locale per un’apertura garantita tutto l’anno.

Ma non ci sarà solo l’aspetto gourmet tutto visto che la Compagnia si appresta a incrementare le attività dedicate ai bambini di educazione alla pratica degli sport acquatici e a offrire una vero servizio tende come esclusivo beach club:

infatti nella striscia di concessione adiacente il pontile sono già state montate due tende e per la stagione ne sarebbero previste addirittura 10. Ancora top secret l’inaugurazione del nuovo capitolo della Compagnia della Vela, anche se sarebbe prevista l’apertura – vista la complessità dell’intervento di riqualificazione – non prima del 25 luglio.

Francesca Navari