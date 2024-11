La colletta alimentare. Arriva il carrello solidale in venti supermercati

Torna domani, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti da donare alle persone in difficoltà. In Versilia hanno aderito venti supermercati, dove quindici associazioni di volontariato saranno presenti con i carrelli della solidarietà. E in un periodo di scarsa disponibilità di cibo da distribuire e di crescita della domanda, la Colletta Alimentare diventa ancora più attesa e preziosa per chi vive in difficoltà.