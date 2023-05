"La cittadella è un ideale set"

Il critico cinematografico Giorgio Gosetti ha sottolineato quanto la Cittadella del Carnevale sia una location adatta non soltanto come naturale set cinematografico, ma anche per i lavori e le produzioni cinematografiche "in quanto – ha spiegato – alla Cittadella possiamo trovare tutto quello che serve a Cinecittà, dalle professionalità garantite dai costruttori agli elementi della scenografia". Insomma una dimostrazione in più se vogliamo del fatto che la Cittadella, progettato dall’architetto Tomassi fosse stata concepito anche come spazio aperto ideale per spettacoli e realizzazioni cinematografiche.