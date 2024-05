La città ha un nuovo talento. Filippo campione italiano

Ha sviluppato la passione per il tennis-tavolo tre anni fa in spiaggia. Dimostrando un talento innato che ha portato i genitori a indirizzarlo verso Maurizio Ardinghi, allenatore di Lido. I risultati, all’inizio impensabili, sono arrivati giorni fa quando Filippo Paolicchi si è laureato campione d’Italia a squadre nella categoria under 13 con la Polisportiva Pulcini Cascina con i compagni Tommaso Simi (Lucca) e Giorgio Parducci (Lido) e sotto la guida di Ardinghi. Una gioia immensa per il 12enne, iscritto alle medie “Santini“ di Tonfano, e per i genitori Massimo e Roberta. "Il tennis-tavolo è uno sport che può prevenire le malattie del sistema nervoso – ricordano i genitori – dato che viene paragonato a una corsa sui 100 metri giocando in contemporanea a scacchi. Da noi però mancano strutture, sarebbe bello che la palestra del polo scolastico di Tonfano desse la disponibilità di allenarsi 2-3 giorni la settimana".

d.m.