La città è blu. Le bandiere issate da Torre a Piazza Mazzini

VIAREGGIO

"Perché abbiamo creduto in questo progetto e non in altri? - ha detto l’assessore al turismo e all’economia Alessandro Meciani durante la giornata conclusiva del Festival della Robotica, portando i saluti del sindaco, Giorgio Del Ghingaro e ringraziando gli assetti, anche diversi, che si sono impegnati nell’organizzazione e nell’investimento di un tale evento - Perché l’obiettivo non è solo muovere i numeri del turismo ma anche portare contenuti alla comunità. Ed è quello che è stato fatto con questo Festival, con i temi di energia elettrica, alla sostenibilità e tutto ciò che avverrà nel futuro".

E, quella di ieri, è stata proprio nel segno della sostenibilità, che ha visto issare ben tre bandiere blu nella città, da Torre del Lago a Piazza Mazzini. "È una sostenibilità che abbiamo nell’agenda 2030 e che abbiamo già abbracciato con la riconversione della VBV, da off shore a vela - ha continuato Meciani - Una sostenibilità che portiamo nella comunità con Marevivo, e un lavoro incredibile sulla filiera del riciclo e il riuso in città. E gli effetti si vedono, perché le Bandiere Blu, che Viareggio e Torre del Lago hanno ottenuto, sono certificazioni a livello europeo e mondiale, per le spiagge, la loro acqua, ma anche, appunto, per il sistema del riciclo e dei sistemi di fognature. Viareggio è 27 volte bandiera blu, e poche città hanno fatto meglio, e questo, come amministrazione, ci riempie di orgoglio, per una città che guarda al futuro, anche nella logica della sostenibilità".