La Cicogna festeggia il mezzo secolo di vita

È tra quelle mura, tra le gambe dei genitori, e degli zii Ademaro e Renza, che per primi nel 1974 hanno intrapreso questo viaggio, di vita e di lavoro, che è nata, Anna Nuti, titolare di Il Nido della Cicogna, negozio di abbigliamento per bambini che ha vestito e visto nascere, e crescere, generazioni di ragazzi e ragazze. E che, a 50 anni dall’apertura, festeggiati oggi, dalle 15 alle 18, continua a farlo. Con impegno, passione e amore, di Anna, a onore del lavoro, e della gioia, ereditata dal padre, e di tutte le realtà che in tutti questi anni lì hanno lavorato. "Un ringraziamento speciale infatti va a loro, a tutte le ragazze che lavorano con noi - dice Anna Nuti - E a tutte le persone che hanno conosciuto i miei genitori, e i miei zii". Perché dietro questa festa, e questo traguardo, c’è infatti una tradizione, un sentimento e un legame che, proprio dall’amore, di chi e per chi lì ha cominciato, ha attraversato tutti questi anni.