La Cgil: "Bisogna pensare agli interessi di tutti"

Sul tema dell’asse di penetrazione interviene anche la Cgil. Il sindacato, vista "l’importanza del tema", auspica "una adeguata conoscenza e il necessario coinvolgimento della cittadinanza", sottolineando come "in un quadro generale di informazioni parziali e non adeguatamente diffuse, tutta questa vicenda contenga elementi controversi e da chiarire in modo esaustivo".

I "nodi da sciogliere" sono diversi: "Se un’opera così invasiva viene concepita ai soli interessi legati alla produzione – scrive la segreteria provinciale della Cgil –, allora si dovrebbero avere a cuore anche gli interessi della collettività: verificare scientificamente la sostenibilità dell’impatto ambientale e ragionare attorno ai costi economici da sostenere. Si dovrebbero determinare le eventuali ricadute positive in termini occupazionali e sociali per l’intera città e cogliere l’occasione per procedere a un riordino delle concessioni demaniali, per quanto attiene agli introiti finanziari che ne derivano, per la tutela dell’ambiente e per l’esigibilità dei diritti dei lavoratori, in un contesto di rilancio dell’intero comparti e delle attività portuali nell’insieme".

Ma una fotografia chiara del settore, in questo momento, non c’è: "Ad oggi, non è dato sapere quali sarebbero le aziende che stanno costruendo o costruiranno barche di dimensioni tali da richiedere una strada del genere – continua la Cgil – e le argomentazioni a sostegno dell’opera appaiono assai vaghe, poiché si ragiona su dati non certi e verificabili, forniti da un soggetto non indipendente connesso a imprenditori del settore. E l’amministrazione fa un riferimento generico al futuro".

La Cgil auspica un approccio diverso per "individuare una soluzione all’eccessivo e pericoloso traffico in Darsena, rendere più vivibile il quartiere e facilitare l’accesso al mare, avendo presente la preservazione dell’ambiente e la sostenibilità economica degli interventi da porre in essere, evitando di dare spazio a possibili interessi speculativi riguardo a una vastissima area pubblica, porto e parco compresi".