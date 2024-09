La cena del cuore. Note di solidarietà

L’organo della chiesa è tornato a suonare per la gioia dei fedeli. Per anni l’organo della parrocchia di Montebello è rimasto in silenzio, perché non era in buone condizioni. Grazie alla intraprendenza e al grande cuore del comitato della parrocchia di Santa Margherita è stato possibile aggiustarlo ed è tornato a allietare le messe e le varie funzioni della parrocchia.

Il comitato della parrocchia ha organizzato una cena di beneficenza e grazie a un piccolo grande gesto di solidarietà dei partecipanti, oltre una sessantatina di commensali (foto) che hanno partecipato anche da altre località è stato possibile il ripristino dello strumento.

Alcune signore della parrocchia, un gruppetto di volontarie che si conta sulle punta delle dita, hanno preparato le pietanze per la cena nelle loro case. La cena è stata fatta nel salone della parrocchia nel rispetto delle norme. Tavola imbandita all’insegna della allegria e della gioia di chi ha partecipato anche perché la cena ha coinciso con l’appuntamento di fine estate.

Buon cibo casalingo, la voglia di stare insieme, un brindisi per una giusta causa e l’obiettivo centrato.

È stata raccolta la somma necessaria per riparare l’organo e così è stato per la gioia anche dell’organista. Signficativo anche il contributo di alcune attivita della zona che con generosità hanno contribuito donando alcuni premi per la lotteria che è stata organizzata durante la cena. Una serata di convivialità che si è trasformata in un gesto di solidarietà sotto gli occhi attenti del priore di Camaiore don Silvio Righi.

Maria Nudi