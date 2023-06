La casa-museo in centro Il pittore che dipinge anche con le parole

di Maria Nudi

La tavolozza, i pennelli, i disegni, i quadri incorniciati, le tele sui grandi cavalletti, le foto delle mostre e gli scatti con i ragazzi della Crea, la cooperativa sociale, con i ragazzi mentre dipingono e disegnano con l’artista Giorgio Di Giorgio, viareggino, una vita dedicata all’arte e alla famiglia. Siamo in via S. Andrea, nel cuore del centro cittadino, a due passi dal mercato, dove il pittore ha lo studio da oltre quaranta anni. Lo studio dove andava ogni giorno in bicicletta dal Campo di Aviazione il quartiere dove abita. Lo studio si raggiunge salendo una scala ripida che si affaccia nella stanza a due due passi dal cielo dove il blu del mare di Viareggio, il verde delle pinete si animano nei quadri della lunga e riservata carriera dell’artista. Lo studio racconta la personalità di Giorgio Di Giorgio. La famiglia lo riapre alla città su appuntamento telefonando al numero 0584.383327, La Nazione è ospite della moglie Giovanna e della figlia Francesca che svelano l’artista che non ti aspetti. Il pittore che dipingeva anche con le parole: racconti, poesie scritte da Giorgio Di Giorgio che potrebbero anche diventare un altro patrimonio del territorio. Non è escluso che in futuro possano essere pubblicati. Accanto ai quadri poesie e racconti.

"Giorgio amava scrivere fin da adolescente – racconta Giovanna, moglie e compagna di una vita – i suoi racconti sono quasi tutti autobiografici. Racconti e poesie scritti per il piacere di raccontare. Giorgio ha sempre detto che sono emozioni. Non ha mai pensato alla pubblicazione. Giorgio li definisce pensieri messi in fila di quando da adolescente scriveva nella grande casa dei nonni a Casoli, l’antico borgo nel camaiorese".

Le emozioni di quei racconti e di quelle poesie sono diventati anche quadri della mostra a Pietrasanta “Dipinti“ dalla quale è nato il progetto della famiglia di trasformarla in una esposizione itinerante. Come procede il progetto? "Abbastanza bene. Le proposte ci sono e non riguardano solo Viareggio e la Versilia. Diciamo che i mattoni per questo cammino ci sono. Ci hanno chiamati in tanti. Passo dopo passo il sogno diventa realtà", raccontano Giovanna e Francesca.

"La mostra di Pietrasanta ha visto una grande partecipazione di visitatori. E’ stato un grande abbraccio a Giorgio e alla sua arte", spiega Giovanna la moglie.

"Per questo abbiamo deciso di riapire lo studio che è sempre stato una mostra permanente".