La Casa di Babbo Natale e il boschetto degli Elfi

Seravezza in festa in attesa del Natale: molti gli eventi organizzati dal Comune per il fine settimana. Oggi a Giustagnana nelle scuole elementari la Pubblica Assistenza propone per la gioia dei più piccoli, dalle alle 15 alle 19, la Casa di Babbo Natale e il boschetto incantato degli Elfi. Animazioni a tema natalizio e per i bambini lo spazio per consegnare la letterina dei desideri a Babbo Natale.

Di altro genere il programma al Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia storica a Palazzo Mediceo dove alle 16 la Fondazione Terre Medicee presenta

lo spettacolo “Un prete, due santi, un confine e 4000 pezzi unici. Storia di un museo etnografico“ di e con Elisabetta Salvatori (nella foto).