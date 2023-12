La campagna informativa. Anziani, calano le truffe. Carabinieri tra la gente

Occhio alle truffe. I carabinieri proseguono con la campagna di sensibilizzazione finalizzata a mettere in guardia gli anziani sugli insidiosi – quanto odiosi - pericoli delle truffe. Di concerto con la Diocesi di Lucca, a Pian del Quercione e Stiava, si sono radunati nelle sale parrocchiali Don Andrea, il comandante della stazione carabinieri - luogotenente Massimo Merlo – e gli abitanti delle frazioni, trattando il delicato argomento ponendo l’attenzione proprio sulle modalità e sugli stratagemmi che i malfattori adottano per raggirare gli anziani. L’iniziativa, oltre a consolidare il tradizionale rapporto di vicinanza dei carabinieri ai cittadini, in particolare nei confronti delle fasce più deboli e indifese della popolazione la cui sicurezza è da sempre al primo posto tra le priorità dell’Arma, sta mostrando i primi frutti. I numerosi incontri già effettuati presso le parrocchie ed il quotidiano rapporto con la popolazione hanno fatto registrare un sensibile ridimensionamento del fenomeno con episodi in cui le vittime hanno intuito il tentativo di truffa informando tempestivamente le forze dell’ordine contattando il 112. La costante presenza delle pattuglie, coordinate dagli operatori delle centrali operative che per primi ricevono le segnalazioni ed informazioni da parte delle vittime, si è riusciti a prevenire ed impedire la prosecuzione della truffa, ponendo in fuga gli autori. La campagna di consigli mirati proseguirà anche nei prossimi mesi avendo riscontrato sempre una maggiore partecipazione della popolazione.