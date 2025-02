La buona tavola nel nome di Puccini

Un incontro tra enogastronomia, cultura e ambiente, tra mare e collina. È questo il filo conduttore dell’iniziativa di Confesercenti Viareggio che rientra nel progetto di Vetrina Toscana, con il finanziamento della Regione e dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest attraverso Unioncamere. "Dal mare alla collina con le note di Puccini" è il titolo dell’iniziativa che coinvolge i ristoranti della Versilia e alcune aziende vinicole locali, per un binomio tra cibo e vino nel nome del maestro Giacomo Puccini. Nei ristoranti aderenti sarà possibile degustare i vini delle aziende che gli chef abbineranno a piatti specifici; inoltre, ai clienti verrà inoltre consegnato un voucher per usufruire dello sconto sui biglietti della stagione lirica 2025 del Festival Pucciniano. "Abbiamo voluto interpretare alla lettera lo spirito che anima ’Vetrina Toscana’ – spiegano il presidente Viareggio di Confesercenti Francesco Giannerini e il responsabile dell’area sviluppo Maurizio Baccili – mettendo in campo un progetto che valorizza i prodotti locali, collegandoli a importanti realtà culturali e ambientali. Il progetto coinvolge alcuni ristoranti della Versilia, legati al territorio e al mare, e i produttori di vino attraverso la collaborazione di quattro aziende delle nostre colline. Dieci ristoranti che avranno nella propria carta dei vini etichette locali che proporranno ai clienti in abbinamento con i loro piatti, contribuendo così alla valorizzazione della filiera corta dell’enogastronomia, della qualità delle produzioni e dei territori".