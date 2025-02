La Bresciani verso le Regionali. L’esito condizionerà il toto-sindaco

La giunta Giovannetti-bis deve ancora fare il giro di boa di metà mandato, con le amministrative attese, sulla carta, nel 2028. Attenzione, però: il prossimo autunno ci saranno le Regionali e il primo, potenziale "colpo" a sorpresa potrebbe far rivedere calcoli e previsioni anche per le comunali. Ci riferiamo al vice sindaco Francesca Bresciani (Forza Italia), seriamente intenzionata a candidarsi come consigliera dopo aver ricevuto l’esplicita richiesta del coordinatore regionale azzurro Marco Stella. Quest’ultimo ha da poco annunciato l’intenzione di correre per la carica di presidente e anche la Bresciani potrebbe far parte della squadra. In base ai rumors, c’è chi sostiene che lei ci stia ancora pensando, mentre altri assicurano di aver sentito con le proprie orecchie parole di piena convinzione. Con quali effetti, si chiedono in tanti?

Negli ambienti del centrodestra sostengono che se Bresciani dovesse passare, la corsa a sindaco nel 2028 vedrebbe in pole position l’assessore Matteo Marcucci, da poco passato a Fratelli d’Italia. In caso contrario invece Bresciani rivendicherà la sua aspirazione (mai nascosta) ad essere la prima sindaca donna della città, e questo potrebbe creare parecchie sgomitate nella coalizione. All’interno della quale si sta facendo strada una terza opzione, considerata un giusto compromesso: candidare il capogruppo della Lega, nonché consigliere provinciale, Antonio Tognini. Tutto questo mentre due forze si apprestano ad eleggere il proprio coordinatore. Oggi tocca a Fratelli d’Italia, con il congresso comunale in agenda alle 10 alla Misericordia di Tonfano: probabile che il prescelto sia una donna visto che le più accreditate sono Alessandra Mazzei e Stefania Bertagna. Domani sarà la volta di Forza Italia, dalle 10 alle 12,30 alla sede sopra "Trony": l’attuale segretaria Irene Nardini proverà a strappare il secondo mandato.

Mentre nel centrodestra ci sono quei 2-3 nomi spendibili, il centrosinistra naviga ancora a vista se non altro perché il Pd è commissariato fino ad ottobre. I consensi intorno alla capogruppo Irene Tarabella sembrano aver perso vigore in quanto considerata da molti troppo divisiva, viste anche le diatribe interne degli ultimi tempi. Parlare di candidature è quindi assai prematuro. Ma il nome dell’avvocato Gabriele Dalle Luche, presidente della Croce Verde, sta prendendo sempre più piede: sarà questo il colpo a sorpresa?

Nelle foto, dall’alto, in senso orario: Francesca Bresciani, Antonio Tognini, Irene Tarabella e Gabriele Dalle Luche.