La boutique del riciclo. Divise dei benzinai diventano accessori: le borse da viaggio

Il riciclo di materiali usati o dismessi non è solo un’arte, ma anche uno dei tanti modi per risparmiare energia e ridurre l’inquinamento ambientale. Anche in questo campo ad eccellere sono le maestranze di Pietrasanta, visto che da sempre nella Piccola Atene l’arte viene declinata in tutte le sue forme. Come quella di prendere le divise logore dei gestori dei distributori di benzina per ricavarne borse da viaggio. È per questo motivo che Borgo Solaio, impresa artigiana che fa capo a Sabrina Mattei, tra l’altro vice presidente di Cna Lucca, è stata scelta per il progetto di sostenibilità e riciclo “On the route-Viaggia, vivi, immagina”. Basato sul concetto di economia circolare, il progetto è portato avanti da Aquile Energia, azienda attiva nella rete di distribuzione carburanti nel centro Italia e rivolta ai percorsi “green“. L’iniziativa infatti è nata con l’obiettivo di dare nuova vita vecchie divise dei gestori dei distributori di Aquila Energie che altrimenti sarebbero state destinate al macero. Grazie a questo progetto, invece, le divise come detto sono state trasformate in una collezione di accessori artigianali unici, principalmente borse, grazie alle sapienti ed esperte mani di Mattei, in pieno spirito di recupero e di economia circolare.

"Il nome del progetto – spiegano i vertici dell’azienda – indica sia la strada che percorrerà il viaggiatore a cui è dedicata la collezione, in un percorso ideale di scoperta e meraviglia, ma anche quella rotta, chiara e decisa, intrapresa dalla nostra azienda in tema di responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità". Per Borgo Solaio si tratta dell’ennesimo apprezzamento per la propria attività ricca di valori e di messaggi profondi, che ogni giorno riporta a nuova vita oggetti da prodotti che, altrimenti, andrebbero buttati. E lo fa assumendo per modello l’artigianato di eccellenza che, nel corso degli anni ’50, ha dato vita all’alta moda fiorentina. Una stima che si è concretizzata con un sold out di molti modelli subito dopo la presentazione al pubblico del settembre scorso. "L’iniziativa nasce grazie ad Aquila Energie – racconta Mattei – che voleva realizzare un progetto particolare e ha visto in Borgo Solaio la possibilità di concretizzarlo per tutta una serie di caratteristiche che stava cercando. Mi è stata fatta questa proposta relativa alla giacenza di divise e abiti da lavoro da riutilizzare. Dal canto mio ho cercato di ritagliare il progetto sull’azienda, sui progetti che porta avanti, sui lavoratori, sul territorio che occupa. Ho provato a fare tesoro di queste cose e trovare delle analogie con Borgo Solaio quali il valore del territorio, della sostenibilità, il rispetto del lavoro. Questo progetto si ispira a una vera e propria esperienza di viaggio, immaginandomi le strade che si percorrono e le soste per vivere i luoghi che si visitano. Il nome deriva proprio da questo, riferendosi alla rotta, consapevoli del viaggio e di cosa si sta cercando". Il frutto di queste esperienze è la seconda vita data alle vecchie divise, che erano chiuse nelle scatole da diverso tempo e che oggi tornano in pista grazie ad una linea di borse da viaggio realizzate interamente con materiali di abbigliamento riciclati. L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale della moda e promuovere il riciclo, trasformando abiti che non vengono più utilizzati in borse funzionali e di qualità.

"Sabrina Mattei – conclude l’azienda – è l’artigiana di Borgo Solaio con cui abbiamo intrapreso questo percorso. Ogni dettaglio, dalla cucitura alle rifiniture, è realizzato con grande precisione per garantire una durata eccellente. La maestria e la creatività di Sabrina trasforma gli abiti in borse da viaggio pratiche e sofisticate". L’idea portante dell’iniziativa è quella di contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti tessili e alla promozione di pratiche sostenibili nel settore della moda. Oltre a sostenere anche la creatività e il talento dell’artigianato locale.