La Bellucci e Burton a passeggio

Monica Bellucci e il regista Tim Burton a passeggio nel centro storico di Pietrasanta. La presenza di una delle coppie più paparazzate del mondo del cinema non è passata inosservata ai residenti e ai turisti che ieri si trovavano in piazza Duomo e dintorni. Tanti gli autografi firmati dal regista e dall’attrice italiana con l’aggiunta di immancabili selfie per foto ricordo che resteranno sui cellulari di molti pietrasantini. La Bellucci e Tim Burton sono oggi fra gli invitati al matrimonio dell’ex portierone della nazionale Gigi Buffon e la conduttrice televisiva Ilaria d’Amico.