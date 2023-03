La bella favola di Bambi Dal liceo Piaggia a Berlino

VIAREGGIO

Dalla ginnastica ritmica alla corsa, Bambi Becattini è una vera "Star". La giovanissima studentessa del Piaggia, frequenta la 1^ A del Liceo scientifico sportivo, si è classificata alle gare nazionali della corsa campestre, che si terrà oggi a Venezia. Ma questo è solo uno dei tantissimi risultati collezionati dalla ragazza che a giugno sarà anche protagonista dei campionati mondiali Special Olympics di Berlino. "È una vera forza della natura – la descrive Angelita Giannini, la sua docente di scienze motorie –. A scuola oltre ad un buon rendimento nelle materie teoriche, eccelle anche nelle discipline sportive. Non si tira mai indietro ed è sempre pronta a mettersi in gioco in tutti gli sport: calcio a cinque che adora, pallavolo e atletica leggera. In particolare – continua l’insegnante – ha partecipato alla prima fase della campestre, quella di istituto nella pineta di Levante. È passata alle provinciali, si è classificata alle regionali e lì si è conquistata anche le nazionali. Giovedì per lei sarà un giorno importante e gareggerà nella sua categoria C21 nei mille metri". A esprimere tutta la soddisfazione per la Becattini è la dirigente scolastica Rossana Pacini che commenta: "Bambi è un esempio per tutti gli studenti e soprattutto per i suoi compagni del Liceo sportivo perché dimostra che quando si lavora tanto e bene poi si è ripagati e arrivano grandi soddisfazioni. Quando i compagni sono stanchi – continua la preside – è lei che li incoraggia; la sua dolcezza e simpatia non vanno mai in contrasto con la sua grinta e determinazione".

Bambi è davvero decisa e ama lo sport con tutta se stessa. "Si allena 4 volte a settimana per tre ore – racconta la mamma Luisa Panichi – e partecipa a tutti gli stage e gare proposte dalla sua allenatrice. Bambi ha iniziato a fare attività di danza a soli quattro anni, poi a sei ha iniziato a frequentare una palestra di ginnastica ritmica, per incontrare successivamente Galia Omerska, la sua allenatrice che l’ha inserita nel gruppo delle ginnaste della società il Filo conduttore di Lido di Camaiore. Dal 2019 – continua la mamma - Bambi è stata inserita nel circuito Special Olympics partecipando ad un trofeo a Genova. E così a luglio è arrivata anche la convocazione per gli Special Olympics world games che si svolgeranno dal 17 al 25 giugno 2023 a Berlino e partirà da Roma con la delegazione italiana".

Eleonora Prayer