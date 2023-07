La battaglia di Matteo: amici con lo striscione fuori dall’ospedale

Un’ennesima dimostrazione di amicizia per Matteo, il sedicenne fortemarmino costretto ad un lungo ricovero al Santa Chiara di Pisa per sconfiggere una malattia. Dopo aver esposto slogan allo Stadio Buon Riposo di Seravezza, stavolta un gruppo di amici ha portato un maxi striscione proprio fuori dall’ospedale: "Forza Pallozzz ti vogliamo bene" era la frase che ha fatto commuovere il ragazzo, fermo a guardare dal vetro della finestra della sua camera la generosità e l’amore di quel gruppo di coetanei. Quell’immagine è stata caricata nello stato di whatsapp di Matteo che ha ringraziato tutti con un sentito "siete la mia forza". Intanto prosegue l’adesione di tanti personaggi alla serie di video messaggi che ogni giorno vengono inviati al sedicenne per rasserenare le lunghe giornate in corsia sostenuto da mamma e papà. Negli ultimi giorni a lanciare un saluto virtuale anche Elisabetta Gregoraci, mister Stefano Pioli, Gigi Casiraghi, Leonardo Pieraccioni, Andrea Pirlo.