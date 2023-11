La barriera protettiva. Eretta a tempo di record una muraglia di sabbia. Difenderà bagni e negozi

Un’enorme diga di sabbia da ieri protegge dal mare gli stabilimenti balneari e i negozi della Passeggiata che venerdì mattina erano stato invasi dall’acqua. Il terrapieno che si estende dal canale Burlamacca alla Fossa dell’Abate è stato realizzato in somma urgenza dal Comune di Viareggio e dalla Protezione civile su richiesta e sollecitazione dei balneari. Il terrapieno, che alto almeno due metri, dovrebbe riuscire a fronteggiare la prossima piena attesa già per la giornata di oggi. Per realizzare questa fortificazione gli operai della ditta Sasit (incaricata dal Comune) hanno utilizzato quattro escavatori e lavorato anche tutta la notte. Iniziando dalle piazze – dove l’acqua trova una naturale via d’uscita per raggiungere la Passeggiata – e proseguendo poi per tutti i 3 chilometri di costa.

I bagni danneggiati sono in tutto una quindicina fra Passeggiata e Terrazza della Repubblica. In particolare quelli che hanno lo scantinato, che si è riempito d’acqua un po’ per allagamento diretto un po’ per la falda che è salita. Negli scantinati come si sa, i balneari hanno ricoverato attrezzature, mobili: alcuni hanno avuto danni ingenti non ancora quantificati. La protezione civile ieri ha distribuito circa 2mila sacchetti di sabbia a ulteriore protezione delle strutture.

"Approfittando della giornata di tregua concessa dal maltempo – ha detto il presidente dei balneari Tommaso Magnani – ne abbiamo approfittato per togliere acqua dagli scantinati allagati. Le pompe della protezione civile e delle istituzioni, però, non erano sufficienti per tutti. Per questo qualcuno ha dovuto provvedere autonomamente. E’ ancora presto per fare la conta dei danni. Anche perché i locali, una volta svuotati dall’acqua, andranno ripuliti. Ora attendiamo la nuova mareggiata, sperando che la fortificazione che è stata eretta protegga le nostre strutture. Dalla prossima settimana si potrà cominciare a fare ognuno la conta dei danni. Siamo in costante contatto con l’amministrazione comunale e in particolare con l’assessore Meciani che ci fa da tramite".

