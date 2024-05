L e sculture di Igor Mitoraj a Milano marittima

Lo scultore Igor Mitoraj e le sue opere (foto) in trasferta a Milano marittima in una grande mostra evento tra i pini marittimi del resort a cinque stelle che ha promosso l’evento. Le sculture in mostra sono della Fondazione di Pietrasanta e un grande volto è dell’associazionne di S.Patrignano. La scultura del neoumanesimo planetario di Mitoraj sulle sponde dell’Adriatico

rivela l’interesse del territorio ravennate per quanto sta accadendo sul Tirreno. L’Adriatico, con questa mostra, vuol portare il neoumanesimo planetario dalle terre storiche della “piccola Atena “ a quelle di Milano Marittima. L’interesse per la scultura di Mitoraj cresce sempre di più, come dimostra l’alta affluenza di persone all’inaugurazione.