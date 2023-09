Kit per Rifiuti: Lunedì Riparte la Distribuzione a Seravezza

Torna “Un sacco bello”, il kit per il riciclo dei rifiuti destinato alle utenze domestiche. A giorni sarà infatti disponibile, negli Infopoint di Querceta e Seravezza, la fornitura annuale dei sacchi per la raccolta differenziata porta a porta. Ersu, di concerto con l’amministrazione comunale, informa che da lunedì prossimo a sabato 7 ottobre saranno consegnati gratuitamente alle utenze domestiche i nuovi sacchi, ad eccezione di quelli per il verde che continueranno ad essere consegnati nella consueta modalità, ovvero “one to one” al momento del ritiro di tale frazione. La fornitura potrà essere ritirata direttamente dall’intestatario Tari presentando la tessera sanitariacodice fiscale oppure da altro componente del nucleo familiare, munito di tessera sanitariacodice fiscale dell’intestatario Tari o, in alternativa, mostrando l’ultima bolletta ricevuta. Lo stesso vale per i proprietari di seconde case. Ci si potrà recare indifferentemente all’infopoint di Seravezza, al Teatrino Delâtre nell’omonima via al civico n. 91, oppure alla Casa dei giovani in via delle contrade a Querceta, vicino alla sede della Croce Bianca. L’infopoint di Seravezza sarà attivo il lunedì dalle 9 alle 14 e il venerdì dalle 14 alle 19; l’infopoint di Querceta sarà aperto al pubblico i martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 14.

"L’esperienza della fornitura del kit si è dimostrata molto positiva – commenta l’assessore all’ambiente Michele Silicani (nella foto) – in quanto evita la dispersione dei sacchi, come avveniva frequentemente ad esempio in caso di maltempo, migliorando in questo modo il decoro. Ringrazio i cittadini per la collaborazione, invitandoli a seguire sempre le indicazioni relative alle modalità di differenziazione e ai giorni di raccolta"