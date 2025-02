Kit per raccolta differenziata. Sarà esteso il porta a porta

Da sabato e fino a venerdì 7 marzo dalle 13 alle 19 in piazza Europa a Pontestazzemese ci sarà la distribuzione del kit annuale per le utenze domestiche. Gli interessati sono delle frazioni di Cardoso, la Culla, Farnocchia, località Fontaneto, Gallena, Mulina, località Pollaccia, Pomezzana, Pontestazzemese, Pruno, località La Risvolta, Ruosina, Sant’Anna, Stazzema e Volegno. Gli utenti dovranno recarsi all’infopoint per ritirare il kit della raccolta porta a porta che è stata quindi anticipata, rispetto al 2023, e avverrà con una distribuzione unica per tutti i paesi e le località già interessate. La fornitura potrà essere ritirata direttamente dall’intestatario Tari o da altro componente del nucleo familiare (munito di tessera sanitaria/codice fiscale dell’intestatario Tari o, in alternativa, presentando la lettera Tari inviata dall’amministrazione comunale, lo scorso anno). "Nel 2024 – spiega l’amministrazione comunale – la percentuale di rifiuti differenziati nel Comune si è attestata al 56%: un dato significativo, che è salito di quasi 10 punti percentuali rispetto al 2023. E se guardiamo appena al 2020, ci rendiamo conto che abbiamo fatto un salto di qualità, di addirittura del 15% in più, un miglioramento che proseguirà in questi anni. Il servizio di porta a porta non è ancora stato esteso a tutte le frazioni, soprattutto quelle più popolose dove verrà istituto quest’anno".