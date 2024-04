Kit per la differenziata. Partono gli infopoint Ersu

Al via da oggi, fino al 30 aprile, la distribuzione da parte di Ersu della fornitura annuale (e gratuita) dei sacchi per la raccolta differenziata porta a porta. Come già avvenuto negli ultimi due anni, il gestore dei rifiuti sarà a disposizione di circa 8mila famiglie negli infopoint allestiti sul territorio. Ogni nucleo potrà ritirare un kit composto da 80 sacchi per il multimateriale, 80 Rur, 200 organico e 50 carta, più un kit d’emergenza (per una volta sola) con 20 sacchi Rur, 20 multimateriale, 20 organico e 10 carta. Ecco gli infopoint: Fiumetto (piazza D’Annunzio) lunedì e mercoledì ore 8-13 e sabato 14-19, Pietrasanta (ex Lucchesi) lunedì e venerdì 8-13, Pietrasanta (scuole Africa) lunedì e martedì 14-19 e giovedì e sabato 8-13, e Strettoia (piazza Perich) martedì 14-19 e venerdì 8-13. Infine le altre frazioni: Valdicastello (scuola Peter Pan) il 6 aprile 14-19, Capezzano Monte (sede Misericordia) l’11 aprile 14-19, Capriglia (accanto alla chiesa) il 18 aprile 14-19 e Vallecchia (pieve Santo Stefano) il 27 aprile 14-19.