‘Keisy: una storia quasi vera’ a Villa Argentina

Martedì la rassegna ‘Scrittori e lettori’ di Villa Argentina ospita dalle 16.30 Maria Grazia Piastri (nella foto) che presenta il suo romanzo "Keisy: una storia quasi vera", edizioni Pezzini. L’autrice sarà ospite in Sala Parenti dove dialogherà con la docente Maria Teresa Landi.

Il romanzo racconta la storia di una cagnolina, Keisy, e attraverso il racconto in prima persona di Keisy l’autrice narra una storia di amicizia che cambierà le vite dei protagonisti. Un racconto che affonda la narrazione in una storia vera che ha come sfondo anche Viareggio. Maria Grazia Piastri è autrice di racconti di vario genere e di fiabe: opere finalizzate a sensibilizzare i lettori al rispetto

e all’empatia per la vita.

m.n.