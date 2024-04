Katy Braccini e l’unità di strada della Misericordia

VIAREGGIO

La catena della solidarietà rivolta agli umili, a chi vive per scelta o per necessità ai margini e fa i conti con un’esistenza in salita. La catena della solidarietà è fatta di cittadini che non cercano la notorietà, ma che regalano una parte del loro tempo al volontariato. Katy Braccini, una mamma che lavora, racconta la sua esperienza e lancia un appello affinchè altre persone si avvicinino: "I volontari sono necessari e chi si impegna riceve molto di più di quello che dona".

Katy Braccini, viareggina, abita a Piano del Quercione, frazione di Massarosa, lavora, ha una figlia adolescente, 3 anni fa ha scoperto che rendersi utile per gli altri era una esperienza bellissima...

"Utilizzando i social ho creato un gruppo che si chiama “Regalo Tutto zona Versilia“. Oggi il gruppo conta 5270 iscritti. Regaliamo tutto e recapitiamo tutto porta a porta. Sono tanti i cittadini che contribuiscono portano abbigliamento, coperte, giocattoli, tutto. Tutto è utile. Da maggio ricomincio gli eventi nel weekend grazie alla sensibilità del Parco Pitagora a Lido di Camaiore apro un gazebo con le cose che doniamo".

Lei è volontaria della Misericordia?

"Da un anno faccio parte della Misericordia di Viareggio. Dove mi impegno una volta alla settimana in particolare nell’unità che si occupa dell’emergenza in strada. Ogni lunedì sera due mezzi della Misericordia partono da via Cavallotti per portare un sorriso, bevande calde, coperte e altre cose utili ai clochard, ai senza tetto, che vivono nella nostra città".

Che esperienza vive?

"Sono persone che vivono per scelta o per necessità una vita in salita. Si scambiano due chiacchiere, si crea un rapporto umano", racconta Kety e mentre parla gli occhi brillano e il cuore batte forte.

Un appello per i nuovi volontari?

"Provate e sarete felici", conclude Katy ieri sera era in giro per la città e regalare sorrisi e beni necessari.

Maria Nudi