Jacob Cohen, nel 2025 il debutto con un monomarca a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, 13 ottobre 2024 – Anche il brand Jacob Cohen, marchio di abbigliamento di lusso made in Italy (di proprietà della società italiana Jacob Cohen Company spa) è interessato ad approdare a Forte dei Marmi. E’ quanto annunciato ieri in occasione dell’apertura della prima boutique monomarca a Roma.

"La nostra azienda - afferma Luca Roda, ad del marchio - è una spa che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 80 milioni di euro. Abbiamo 184 dipendenti e ci piace molto lavorare con i giovani. I nostri monomarca sono 17 e comprendono Roma, Taormina e Milano, in Italia. In Francia, Parigi, Saint Tropez e Courchevel. Poi Ginevra, Mosca, due negozi a Tokyo, a Osaka, Kobe, Oslo, Konkke, Puerto Banus, Palma de Mallorca, Prague. Il nostro progetto è quello di aprire nel 2025 una serie di pop up store negli Stati Uniti per saggiare il mercato americano e alcuni monomarca a Forte dei Marmi, di nuovo a Tokyo con un nuovo negozio su strada a Ginza e ad Anversa".