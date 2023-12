Istituto estetico a Lido pronto ad assumere

1 ESTETISTA E 1 APPRENDISTA

Centro Estetico Rubina di Camaiore cerca ESTETISTA Richiesta minima esperienza, Buona presenza e predisposizione al pubblico. Mansioni estetica di base e ricostruzioni . Da subito contratto a tempo indeterminato. Cerca anche APPRENDISTA ESTETISTA Qualifica di estetista. Non è richiesta esperienza. Contratto di apprendistato. Da subito. Orario full time 5 giorni lavorativi su 7. Per candidarsi 393 4786884

ADDETTO/A CALL CENTER CATEGORIE PROTETTE

Global Energy Italia Srl ( fornitura luce e gas) di Lido di Camaiore cerca per contatto potenziali clienti, gestione telefonate con ex clienti per proporre nuove offerte, collaborazione con colleghi, inserimento dati. Ottima conoscenza della lingua italiana, conoscenza del pacchetto Office. Da subito con contratto a tempo determinato. Cv: [email protected]