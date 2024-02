Istigazione all’odio razziale. Nuova accusa al generale

Nuovi guai giudiziari per Roberto Vannacci, il generale che risiede a Viareggio e che in Versilia aveva presentato in anteprima nazionale il suo tanto discusso libro "Il mondo al contrario". La Procura di Roma lo ha infatti iscritto nel registro degli indagati per l’accusa di istigazione all’odio razziale. Il procedimento è stato avviato alla luce di denunce depositate nei mesi scorsi da alcune associazioni. Sotto la lente degli inquirenti sono finite una serie di affermazioni presenti nel libro autoprodotto e diventato, di fatto, un caso, con 200 mila copie vendute. Un successo editoriale che ha portato Vannacci a dare alle stampe una nuova fatica letteraria. In particolare, una delle denunce è stata posta all’attenzione dei pm da parte di una associazione assistita dall’avvocato, Massimiliano Strampelli. Oggetto dell’esposto alcuni passaggi del libro e in particolare quelli in cui Vannacci definisce "non normali" gli omosessuali o quando cita un episodio vissuto a Parigi in cui fa riferimento a persone di colore. "L’unica istigazione fatta è alla riflessione e alla lettura. Nessuna istigazione all’odio", commenta l’avvocato Giorgio Carta, legale del militare, che ironizzando aggiunge: "Anche Galileo Galilei è stato processato per le sue idee ma 300 anni dopo è stato ‘assolto’. Speriamo, per dati anagrafici, di risolvere prima questa vicenda". Per l’altro legale che lo difende, l’avvocato Massimiliano Manzo, Vannacci "mai nel libro sostiene che una razza sia superiore a un’altra, ma semplicemente si limita a criticare un eccessivo multiculturalismo estremo che, come abbiamo visto, alcune volte può causare problematiche anche molto serie".

In ogni caso, si tratta di un’altra tegola per il generale dopo il procedimento avviato dalla magistratura ordinaria, in cui si contesta il reato di truffa, sulle spese a Mosca, che viaggia in parallelo con quello avviato dalla Procura Militare. Fascicoli aperti dopo un’ispezione svolta dallo Stato Maggiore della Difesa. Una attività che potrebbe finire anche davanti ai giudici della della Corte dei Conti. Indagine questa, che come il nuovo fascicolo per istigazione all’odio razziale, non sembra però rappresentare un intralcio alla sua candidatura alle prossime elezioni europee nelle fila della Lega. "Indagini che sono medaglie, secondo i vertici del Carroccio.