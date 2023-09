Isole ecologiche in centro. Via allo studio di aree interrate per eliminare i rifiuti dei negozi

Stop ai rifiuti fuori da negozi e attività del centro. A breve sarà infatti affidato l’incarico di progettazione delle isole ecologiche a scomparsa, obiettivo da tempo cullato dall’allora assessore e oggi consigliere delegato all’ambiente, Enrico Ghiselli. L’iter è pronto a partire anche se ci sarà da attendere settembre 2024 per l’avvio del cantiere che promette una spesa che potrebbe sfiorare il milione di euro per l’interramento dei contenitori per la differenziata e, di conseguenza, l’azzeramento della raccolta porta a porta con plastica e cartoni sui marciapiedi di fronte ai negozi. "L’incarico sarà di realizzare isole da 5 metri cubi di volume – dettaglia Ghiselli – in modo che non si riempiano velocemente e permettano così di liberare il centro dall’esposizione di troppi rifiuti. Un’isola sarà posizionata vicino al Comune dove già c’è una piazzola elettrica con contenitori di soli 0,75 metri cubi; se sarà possibile, sempre vicino al municipio ne verrà collocata una seconda, così da averne una lato Massa e l’altra lato Viareggio. Una sarà poi in piazza Marconi in adiacenza dei bagni pubblici; altra isola sorgerà in piazza Garibaldi lato monte su via Stagi. Obiettivo sarà pure di potenziare quella esistente al mercato coperto. Il conferimento avverrà tramite tessera magnetica – aggiunge Ghiselli – ed oltre alle attività commerciali potremmo valutare la possibilità di mettere a disposizione le nuove isole anche per i residenti: una delle due vicine al Comune potrebbe essere destinata alle utenze domestiche, così come potrebbe essere creata una piazzola sotterranea per i cittadini in via Dell’Acqua vicino al bar La Gazzella dove era presente una piccola. Ovviamente tutte saranno dotate di telecamere".

Francesca Navari