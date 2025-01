Iscrizioni scolastiche: in lizza la nuova scuola di Mulina

Il prossimo anno scolastico verrà inaugurata la nuova scuola d’infanzia a Mulina, demolita e completamente ricostruita; l’edificio è ad un piano con mensa, insonorizzazioni acustiche, e un ampio giardino chiuso. I genitori che stanno predisponendo le iscrizioni dunque potranno valutare anche l’offerta didattica della sezione Martiri di Mulina.

"È una soddisfazione questo risultato - spiega il sindaco Maurizio Verona – andremo a riaprire una scuola confermando un servizio che reputiamo essenziale per la montagna. Gli scettici che gridarono al fatto che avremmo chiuso il plesso, senza ricostruire l’edificio, sono stati smentiti".

Intanto c’è ancora tempo fino al 10 febbraio per la domanda di iscrizione: per quelle online rivolgersi alla sede di Pontestazzemese mercoledì 29 gennaio e 5 febbraio, e venerdì 24 e 31 gennaio e 7 febbraio, dalle 9 alle 14. Nel pomeriggio a Marzocchino su appuntamento. Chi dovrà iscrivere alla scuola dell’infanzia (l’iscrizione è in cartaceo) potrà recarsi a Pontestazzemese anche il lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 15.