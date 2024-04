Iscrizioni ai nidi di infanzia. Ecco come presentare domanda

Le iscrizioni per l’anno 2024/2025 nei nidi d’Infanzia Moscardino e Madre Maria, apriranno da giovedì fino al 30 aprile, presentando modulo cartaceo (disponibile sul sito del Comune all’interno della sezione Uffici e Servizi – Ufficio Scuola), al protocollo aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12:30 o inviandone copia via pec a: [email protected]. Per i bambini già iscritti e frequentanti il rinnovo avviene in modo automatico. Possono presentare domanda tutti i minori che compiano i 6 o i 12 mesi entro il 31 ottobre e che non abbiano maturato il diritto all’accesso alla scuola dell’infanzia per l’anno educativo per cui si fa richiesta. L’iscrizione al nido Madre Maria sarà possibile unicamente per i minori che compiano i 12 mesi entro il 31 ottobre. L’accesso al servizio è destinato prioritariamente ai minori: residenti ed equiparati, non residenti prioritari (dei quali almeno un genitore svolga nell’arco dell’anno di frequenza del figlio la propria attività lavorativa nel Comune di Forte dei Marmi), non residenti.