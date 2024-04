Ipsia Marconi. Le aziende di zona entrano nelle classi

Grazie al progetto Rive – RetI per la Valorizzazione delle competenze, organizzato in collaborazione con l’agenzia formativa Percorso, gli studenti dell’Ipsia Marconi hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con numerosi esperti aziendali che hanno condiviso le loro conoscenze e le loro esperienze. Questi incontri hanno rappresentato l’occasione per svolgere i corsi sulla sicurezza (necessari per poter svolgere gli stage in azienda), ma anche l’opportunità di approfondire temi di vario interesse. Con Luca Rossi (Rossi Celso Srl), Stefano De Franceschi e Chiara Savio (Cosmave) e Ambra Bianchi (Baicchi Abrasivi Innovation), esperti che operano nel settore lapideo, gli studenti si sono cimentati nella simulazione di colloqui di lavoro impersonando i vari ruoli (il titolare, il dirigente aziendale e colui che cerca lavoro). Grazie a questi role playing ed alla discussione su alcuni video emozionali i ragazzi hanno appreso suggerimenti e consigli su come presentarsi in una azienda e come comportarsi quando si va a fare un colloquio di lavoro, ed hanno raccolto spunti di riflessione e di motivazione riguardo al loro futuro professionale. Apprezzata è stata anche la testimonianza di Gabriele Soraggi un ex allievo della scuola che, ringraziando i professori che lo hanno affiancato nel suo percorso scolastico di formazione, ha raccontato l’evoluzione ed il successo della sua crescita professionale. Felice Gliaschera, Daniele Biagini e Davide Franceschini (Michielotto Service Srl) hanno invece illustrato la struttura di una organizzazione aziendale, le voci che compongono una busta paga, come si interpretano le richieste del cliente per poter fare una corretta progettazione su misura.