Io sono Giacomo Puccini. La vita del compositore diventa un libro a fumetti

Se Giulio Cesare è finito nel fumetto di Asterix, perché non dovrebbe farlo l’imperatore della lirica? Ecco fatto: "Io sono Giacomo Puccini", di Alessandro Polito e Alessandra Pederzoli debutta nelle librerie.

La biografia a fumetti del compositore, nell’anno delle celebrazioni per il centenario della morte, potrebbe anche avvicinare i ragazzi alla musica, e distoglierli momentaneamente da tanto ciarpame online che offusca le menti e diseduca le orecchie. Avvicinandoli al teatro e alla lirica più di quanto non abbia fatto la promozione ministeriale nazionalde sui biglietti degli spettacoli a 1 euro per gli undre 18.

Il biopic a fumetti è edito in tre lingue da Edizioni Curci collana Curci Young, in collaborazione con Cidim-Comitato Nazionale Italiano Musica. Il volume sarà disponibile anche in inglese ("I am Giacomo Puccini") e grazie alla partecipazione della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale del Maeci in francese ("Je suis Giacomo Puccini"). Il volume tradotto in francese è stato scelto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per contrassegnare la convocazione della Commissione mista, prevista dall’Accordo culturale bilaterale italo-francese del 1949, che si riunirà presso il Palazzo della Farnesina il prossimo 27 febbraio. L’uscita in libreria è il prossimo 6 marzo. L’esostismo pucciniano (dalla Bohème in una "Parigi più vera di Parigi", alla "Fanciulla" e via elencando, ha reso il compositore amatissimo in tutto il mondo, con un appeal che dura imperituro a dispetto dei "Talent").

Le strisce si annunciano storicamente ben documentante. Raccontano Puccini dalla giovinezza a Lucca sino al successo internazionale, al centro del libro è l’appassionante vicenda di un musicista che con la forza delle sue protagoniste femminili, da Tosca a Turandot, ha conquistato il pubblico dell’opera in tutto il mondo. Le illustrazioni, frutto di un’accurata ricerca iconografica, sono accompagnate da una selezione di brani proposti in forma di playlist online che introducono il lettore all’universo sonoro di Puccini e fanno da commento musicale alle vicende narrate. Un viaggio avvincente pensato per i più piccoli (dai 7 anni), che condensa in poche pagine e con una narrazione accessibile ma rigorosa la vita e l’arte di uno dei maggiori operisti di tutti i tempi, autore di melodie e scene indimenticabili che popolano da sempre l’immaginario collettivo.

Così anche i nativi digitali, magari per gioco, potranno scoprire che più di cent’anni fa esisteva una persona amante delle nuove tecnologie (automobile, fonografo, cinema) ma anchde capace ndi dominarle e asservirle, invece di esserne obnubilato.