"Io non rischio a Seravezza". Protezione Civile in prima linea

Sabato e domenica il Comune parteciperà alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, attraverso due punti informativi a Querceta e ad Azzano. Il primo appuntamento è in programma sabato a Querceta, dalle 9 alle 17, la mattina in piazza Pertini e al pomeriggio in piazza Matteotti, con la presenza dei volontari della Croce Bianca e della Croce Rossa Italiana che forniranno ai cittadini informazioni utili sui comportamenti da tenere in caso di emergenza. Altro appuntamento è domenica ad Azzano, dalle 9 alle 18, a cura della Muttleys Group Versilia. La due-giorni, che chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile, porterà migliaia di volontari ad animare punti informativi in tutta Italia.