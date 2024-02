Investe un giovane. E fugge via in auto

Ha investito un pedone ed è fuggito via senza prestare soccorso, lasciando quel giovane di 28 anni ferito a terra sul selciato davanti alle scuole medie di Piano di Conca. Adesso è caccia al pirata della strada con gli agenti della polizia municipale impegnati nella ricerca che passa anche attraverso l’esame delle videocamere di sorveglianza pubbliche e private che abbondano nella zona.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17,30 di ieri pomeriggio nei pressi della scuola media di Piano di Conca, all’incrocio fra via Emilia e via di Mezzo. A quanto pare il ragazzo è stato travolto alle spalle da un’auto che procedeva nella sua stessa direzione. Stando ad alcune testimonianze, a travolgere il ragazzo sarebbe stata una macchina nera, o comunque di colore scuro, che dopo l’urto ha rallentato, ma poi è fuggita via. Probabilmente in direzione delle colline massarosesi. La sala operativa del 118 ha mandato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Viareggio che poi ha avuto un randez vous sulla strada dell’ospedale con l’automedica. Il giovane ha riportato traumi al bacino e all’addome ed è stato ricoverato al Versilia in codice rosso.

La madre del ragazzo su Facebook ha rivolto un appello a quanti possono essere d’aiuto: "datemi una mano a rintracciare la macchina che ha investito mio figlio... Magari il panico ha avuto il sopravvento, ma rischia anche l’omissione di soccorso. E’ stata vista scappare, ma con tutte le telecamere che ci sono non dovrebbe essere difficile rintracciarla".