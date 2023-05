Festa di compleanno indigesta. Venti intossicati al ristorante, sotto accusa il menù di pesce

Viareggio, 30 maggio 2023 - Brutta disavventura per un gruppo di amici che domenica sera si è ritrovato per una cena di pesce in un ristorante di Viareggio. Un locale apprezzato, in verità. Non sempre, però, le cose vanno per il verso giusto.

E così, domenica sera, una trentina di ragazzi si sono riuniti per festeggiare un compleanno. Menu di pesce, visto che l’occasione era importante. Camicie e vestiti sgargianti, ovviamente: anche l’abbigliamento è comunicazione, anche se non verbale. E per la cena, niente carta. Ha contrattato tutto la festeggiata: una sequenza di antipasti, un primo e l’immancabile frittino. E poi il dolce, portato da casa. La serata scivola via tra brindisi, risate e gli aneddoti dei nostalgici. Poi, visto che il giorno dopo è lunedì e, purtroppo, tocca lavorare, via verso casa.

Non passa molto tempo e i telefoni degli invitati iniziano a vibrare: "Oh, come state?". Ancora qualche minuto e Whatsapp, che tradotto alla buona significa "Un gruppo per ogni evento", impazzisce. Uno dopo l’altro, decine di invitati alla festa iniziano a dare segnali di malessere. E lo scrivono in chat. Dolori addominali, crampi, senso di nausea. Gli argini reggono poco, poi parte l’assalto al bagno. Sui trenta partecipanti alla cena, almeno una ventina passano la notte tra attacchi di vomito e di dissenteria. Alcuni sono costretti addirittura ad alzare bandiera bianca e a darsi malati a lavoro.

A quanto risulta, comunque, nessuno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dell’ospedale. Intossicazione alimentare di massa, apparentemente. Il giorno dopo, cioè ieri, sono stati presi contatti con il ristorante per vagliare tutte le piste possibili. Stando alla ricostruzione dei partecipanti alla festa, tra le possibili cause scatenanti è da scartare il dolce, dal momento che chi non ha mangiato il pesce ha dormito benissimo. Le attenzioni si concentrano dunque sui prodotti ittici: lo stesso ristorante ha assicurato che avrebbe controllato la cucina e le ultime partite inviate dai fornitori. Nel frattempo, però, dai clienti che hanno preso parte alla festa sarebbe partita una denuncia.

RedViar