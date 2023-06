Intossicati al ristorante La Asl: "E’ tutto in regola"

Una ventina di commensali intossicati al ristorante. Era successo domenica scorsa in occasione di una festa di compleanno e ne avevamo dato notizia bei giorni scorsi. Adesso i gestori del ristorante – un’attività storica che danni anni lavora egregiamente nel settore – ha affidato al proprio legale, l’avvocato Gabriele Parrini, alcune puntualizzazioni sulla vicenda. "Innanzitutto – dice l’avvocato Parrini – va detto che nei giorni seguenti alla cena di compleanno, è venuta subito la Asl che ha effettuato tutti i controlli del caso. Il ristorante è stato esaminato centimetro per centimetri. Ebbene, la Asl non ha avuto nulla da eccepire su nessun aspetto: i cibi sono ben conservati, i locali sono idonei, perfettamente a norma e puliti. Nulla è stato eccepito sulle etichettature né sulla tracciabilità dei prodotti. Insomma, tutto in regola. Fra l’altro in quella giornata fra il pomeriggio e la sera i miei assistiti avevano servito oltre 200 coperti. E nessun altro ha avuto i disturbi lamentati da quella comitiva di amici che festeggiava un compleanno. Può essere, ma è solo una supposizione, che tali malesseri, peraltro nessuno grave, possano essere dipesi dal dolce che erano stato portato da loro dall’esterno del ristorante".

Le intossicazioni e disturbi (che avevano provocato nausea e dissenteria) si erano manifestati al rientro a casa della comitiva di giovani che, peraltro sostengono, che chi era arrivato tardi alla festa e aveva consumato solo il dolce non aveva avuto alcun tipo di malessere. Malesseri comunque passeggeri. nessuno è ricorso a cure ospedaliere