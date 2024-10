Stazzema (Lucca), 15 ottobre 2024 - È stato intitolato a Stazzema un asteroide, scoperto nel 1994 dall'astrofila Maura Tombelli. Nel corso di una cerimonia sabato scorso al Museo storico della Resistenza di Sant'Anna di Stazzema, la stessa Tombelli ha consegnato al sindaco Maurizio Verona il certificato della Nasa che ufficializza l'asteroide "Stazzema 18431". Tombelli, direttrice dell'Osservatorio astronomico Beppe Forti di Montelupo Fiorentino, ha trasformato la sua passione per i corpi celesti e lo spazio in una missione di vita, scoprendo oltre 200 nuovi asteroidi. "Fu uno dei primi corpi celesti che scoprii da Asiago, era il 16 gennaio del 1994- ha raccontato -. Fu l'astronomo Mario Di Martino che mi chiese di omaggiare Sant'Anna di Stazzema. Quando inoltrai la dedica alla Nasa (c'è un ente preposto in America che ne ha il monopolio), proponendo 'Sant'Anna di Stazzema', mi fu risposto che il nome era lungo, e volevano massimo 16 caratteri. Mario Di Martino decise insieme a me di chiamarlo semplicemente Stazzema". "Oggi per me è un onore essere qui - ha detto ancora -. Sono commossa. È come se i 560 caduti qui a Sant'Anna fossero su questo asteroide, tutti insieme, a giocare a carte. Ho consegnato tanti attestati di corpi celesti che ho scoperto, ma questo è in assoluto il più sentito". Presenti alla cerimonia, tra gli altri, anche le superstiti dell'eccidio Adele e Siria Pardini (sorelle di Anna, la vittima più giovane della strage del 12 agosto 1944), il direttore del Parco nazionale della pace Michele Morabito e Graziano Lazzeri in rappresentanza dell'Associazione Martiri di Sant'Anna di Stazzema. "Alla fine questo ci fa capire che la nostra azione di divulgazione della memoria è sulla strada giusta - ha detto Verona, che è anche presidente del Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema -. Questo piccolo paese è stato riconosciuto dal Parlamento italiano, con legge, coma Parco nazionale della pace ed è l'unico in Europa. Abbiamo tessuto una serie di relazioni istituzionali, rapporti proficui con i comuni italiani fino allo Stato tedesco. Quest'anno abbiamo ottenuto il riconoscimento di Marchio del patrimonio Europeo" e "oggi, abbiamo il piacere di essere presenti nell'Universo con un asteroide intitolato a Stazzema". Maurizio Costanzo