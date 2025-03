"Interventi per una città più pulita e vivibile"

Il segretario comunale di Forza Italia, Vittorio Fantoni e Stefano Simonetti stanno facendo un tour di Viareggio per capire di quali correttivi necessita per migliorarla e renderla più accattivante. "Non stiamo trovando una città trascurata o sporca – dicono – ma servono correttivi per renderla più elegante e decorosa. E’ necessario intervenire in piazza Campioni, davanti all’ex cinema Politeama e all’ex discoteca Hop frog. Qui ci sono decine e decine di contenitori di rifiuti lasciati in bella vista. Non va bene. Sul decoro è necessario migliorare l’impatto visivo e la gestione stessa, con l’installazione di isole ecologiche per le varie attività individuando una linea progettuale architettonica ed estetica uguale e uniforme in tutta la città e per tutte le attività. In questo modo la città risulterà immediatamente più ordinata,aumentando la pulizia e l’igiene delle singole aree".