Installazione artistica di Natale. A firmarla il top designer Vitaloni

Un’imponente installazione – capace di intrecciare tradizione e marmo locale – sarà lo speciale regalo per il periodo natalizio. Il 22 novembre alle 17 verrà infatti inaugurata l’opera "Calacatta Vagli", il maxi vaso alto 2,50 metri all’interno del quale svetterà il grande abete da 14 metri. La realizzazione è del designer Michele Vitaloni che ha ideato una struttura dove le lastre di marmo fuoriescono come schegge in una dimensione di linee pulite e nette che crea sovrapposizioni dinamiche e di colore. "Calacatta Vagli" (dal nome della materia prima utilizzata) nel 2019 è stata esposta per la prima volta in via Montenapoleone a Milano catturando l’attenzione del pubblico; il viaggio nelle piazze più importanti d’Europa proseguirà nel 2025 quando è previsto il suo posizionamento a Saint Moritz e nel 2026 a Courmayeur.

"Nel 2019 Luigi Turba di Apuana Lavorati Vagli – racconta il top designer versiliese Vitaloni – mi ha commissionato il progetto per l’installazione in marmo che doveva contenere l’albero di Natale a Milano. Calacatta Vagli è nato una mattina gelida a San Pietroburgo, dove mi trovato per lavoro e stavo passeggiando come sempre in compagnia della mia musica: fui catturato da un albero sulla cui corteccia, con gli 8 gradi sotto zero, si erano create piccole lastre di ghiaccio orizzontali. Immaginai che quelle lastre potessero diventare di marmo, leggere, razionali, quasi fossero sospese a mezz’aria, elementi orizzontali a tagliare la verticalità dell’imponente e maestoso albero, ad esaltarne la sua anima". Da lì sono iniziati i primi schizzi ed il primo pensiero su come realizzare l’albero. Lo studio Vitaloni+partners si è messo all’opera con l’architetto Mattia Cidale che ha dato vita al modello 3d mentre il geometra Nicola Silicani ha seguito tutta la distinta dei marmi, e l’esecuzione.

"Quest’anno ho voluto far rivivere l’installazione nel mio paese – prosegue Vitaloni – con il grande aiuto di Gianluca Borgonovi presidente de Le botteghe di Pietrasanta, Michele e Allegra Bartoli che hanno risposto con grande entusiasmo e il sindaco Giovannetti, sempre pronto ad alzare il livello di Pietrasanta. Il geometra Moracchioli ha coordianto gli artigiani e la mia compagna Cecilia Candiloro mi ha sempre sostenuto. Emozionare è lo stimolo per cui sto dedicando tutta la mia vita esclusivamente all’architettura ed al design. E vorrei scrivere una storia che possa davvero rimanere per sempre".

Francesca Navari